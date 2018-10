Les attentes étaient hautes pour le grand retour de Michael Myers au cinéma, 40 ans après sa première apparition. Loin d’être le désastre anticipé par certains puristes, ce nouveau Halloween est toutefois plus riche en clichés qu’en frissons.

Oubliez tout ce que vous savez (ou presque) sur Michael Myers. Car pour son Halloween, le cinéaste David Gordon Green a choisi de faire table rase pour offrir une suite directe à l’œuvre initiale de John Carpenter.

On y retrouve le célèbre tueur au masque blanc, emprisonné depuis les événements de 1978, où il a tenté de tuer sa sœur Laurie Strode (Jamie Lee Curtis, par ailleurs excellente), fauchant au passage une poignée d’adolescents.

Mais lorsqu’il s’échappe, il n’aura qu’une envie : retrouver sa frangine et terminer sa cavale meurtrière.

Dès les premières minutes, il est clair que David Gordon Green a tenu à rester fidèle à l’esprit du tout premier Halloween. Un peu trop fidèle, même. Multipliant à outrance les clins d’œil et hommages à l’œuvre de John Carpenter, ce nouveau chapitre peine à trouver sa réelle identité. Il faut donc attendre le dernier tiers du film avant qu’il ne nous sorte des sentiers battus et que l’œuvre devienne (enfin) intéressante.

Rien de neuf

Pour les fans aguerris, la réunion entre Laurie Strode et Michael Myers vaudra évidemment à elle seule le prix d’entrée. N’empêche, on ne peut tout de même pas s’empêcher de penser que Michael Myers aurait mérité mieux pour son 40e anniversaire. Mais on se console en se disant qu’il aurait pu recevoir bien pire.

Halloween (3/5)

Un film de David Gordon Green

Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer et Andi Matichak.