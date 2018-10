DÉRY, Yvon (Dac)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Yvon Déry, fils de feu monsieur Émile Déry et de feu dame Fernande Drolet. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 11 h 50,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Yvon laisse dans le deuil ses sœurs: Lise (Jean-Louis Genest), Marlène (Denis Gaudreault), Linda (feu Serge Rochette) et Martine; son frère Mario (Nathalie Paquet); ses demi-soeurs: Micheline (Jacques Naud) et Jeanine; ses neveux et nièces: Stéphanie, Dorianne, Francis, Dave, Andréanne et Pascal; sa petite- nièce Liliane ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s.