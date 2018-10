LAVALLÉE, Lise Bail



À Québec, le 13 septembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Lise Bail, épouse de monsieur Michel Lavallée, fille de feu monsieur J. Arthur Bail et de feu dame Anna Trudel. Elle demeurait à Cap-Rouge.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel, sa sœur: Gabrielle Kuljian; sa belle-sœur Lyse Lavallée; ses neveux: François Dion et Mark Kuljian; ses nièces: Nathalie Dion et Suzanne Dutkovsky ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société protectrice des animaux de Québec, 1130, av. Galilée, Québec QC G1P 4B7 tél. : 418-527-9104 (site internet : https://spadequebec.ca/faire-un-don/ )