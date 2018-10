GAUVIN PELLETIER Jeanne D'Arc

GAUVIN PELLETIER

Au Centre d'hébergement St-Joseph de Lévis, le 9 octobre 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Jeanne D'Arc Gauvin, épouse de feu monsieur Camille Pelletier. Elle demeurait autrefois à Saint-Marcel de L'Islet. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gilles (Anita Cadoch- Dussiaume), Gaétan (France Lavoie), Doris, Simone, Réjeanne (Christopher Michaud), Lucille (Jean-Marc Morin), Odette (Gilles Caron), Laurence (Marc Chassé), Gisèle (Sarto Pelletier) et André; ses petits-enfants: Pierre et Elaine Pelletier, Bernard et Vincent Pelletier, Éric Rioux, Manon, Steve, Marc et Cathy Leblanc, Maude et William Michaud, Alexandra et Hugo Morin, Isabelle et Audrey Caron, Robin et David Chassé, Émilie, Josée- Anne, Olivier et Gabriel Pelletier, leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits- enfants. Elle était la sœur de: feu Simone (feu Octave Robichaud), feu Gemma, feu Roger (Blandine Pelletier), feu Lucille, feu Rosaire, feu Pierrette (feu Claude Gagnon), feu Juliette (feu Thomas Castonguay), feu Paul-Émile, Florent (Yvette Pelletier), Julien (feu Pauline Dancause), feu Raymond (Ghislaine Blanchet), Rolande (feu Magella Robichaud), Marcel (Lucie Duval) et Marie-Claude; de la famille Pelletier: feu Napoléon (Yvonne Normand), feu Sr Jeanne, m.i.c., feu Valère (feu Rita Gauthier), feu Alfred (feu Rita Kirouac), Jeanne-Mance (Jean-Paul Gamache). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement St-Joseph pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boulevard Vachon Sud, C.P.1. Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 10h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Marcel.