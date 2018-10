Cette chaîne de restos sert l’ultime «munchie» pour un temps très limité et vous devez aller y goûter

Puisque dorénavant, c’est un peu le 4/20 chaque jour au Canada, la chaîne de restaurants L’Gros Luxe a décidé d’ajouter sur les menus de l’ensemble de ses succursales au Québec, l’ultime «munchie» pour guérir un «trip de bouffe».

Jusqu’au 27 octobre prochain, le grilled cheese 420 au mac n’ cheese avec Doritos au barbecue et bacon deviendra votre remède parfait après avoir fumer un joint.

Ce grilled cheese dégoulinant n’était offert qu’à l’occasion dans certaines succursales L’Gros Luxe à travers la province. Si vous aviez toujours souhaité essayer ce sandwich des plus cochons, eh bien voilà votre chance. Il est également possible de commander la version végé en demandant d’enlever le bacon.

L’Gros Luxe a aussi plusieurs autres plats qui peuvent vous aider à gérer votre «trip de bouffe». Poutine, burgers, grilled cheese de toutes sortes, la chaîne se définit comme le «paradis des trips de bouffe» ni plus ni moins!

Pour savoir où est la succursale L'Gros Luxe la plus près de chez vous, c'est ici.

