Comment bien faire connaître ses ultimes volontés?

Je vous écris pour que vous mettiez en garde les gens qui signent des papiers pour donner à des proches des pouvoirs de vie ou de mort sur eux. Il y a trois mois, une amie que je connaissais depuis 20 ans et qui venait d’avoir 80 ans est tombée malade. Malgré le fait qu’elle était depuis plusieurs années à la retraite, elle n’en continuait pas moins de tirer les cartes aux gens et d’accumuler de l’argent à l’abri de l’impôt en le déposant dans son coffret de sûreté à la banque. Comme en plus elle vivait chichement, son pécule grossissait vite.

Son médecin traitant refusant de l’opérer pour une hernie à cause de son âge, elle est allée se faire traiter par un autre médecin œuvrant dans un hôpital de la Rive-Sud. Je l’avais mise en garde du danger de l’intervention, mais elle n’a pas voulu m’écouter. Heureusement, l’opération a bien réussi. Mais il semble qu’on ait voulu la faire manger trop tôt à l’hôpital et ce sont ses reins qui ont bloqué.

Devant la gravité de la situation, les médecins ont décrété qu’il fallait la mettre en dialyse si ses enfants souhaitaient la garder en vie. Ces derniers, trois adultes entre 56 et 52 ans, ont pris la décision, malgré un papier signé de sa main à elle qui disait qu’elle ne voulait aucun acharnement thérapeutique, d’aller de l’avant avec la suggestion des médecins.

Comme elle ne remontait pas vite, toujours branchée à un respirateur, deux des enfants ainsi que leurs conjoints, ont opté pour le débranchement.

Je sais que mon amie ne voulait pas mourir puisqu’elle venait de se faire un nouveau conjoint peu avant sa maladie. Je vous jure que personne ne va décider à ma place du moment de mon décès. Je dis donc aux gens : faites bien attention à qui vous confiez vos dernières volontés.

Y.B.

Désolée de vous contredire, mais ils n’ont fait que suivre les directives inscrites sur le mandat de cette dame qui ne souhaitait aucun acharnement thérapeutique. Ils auraient même pu, pour ne pas dire dû, refuser la dialyse qui avait pour but de la prolonger. J’en profite pour souligner qu’au Québec il existe depuis 2016 ce qu’on appelle le Registre des DMA (directives médicales anticipées) qui permet avant de devenir inapte, sans avoir besoin d’enregistrer une procuration, d’indiquer aux médecins si on veut ou non avoir des traitements. L’établissement de santé où l’on est traité a le devoir de le consulter en cas de besoin.