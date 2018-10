Face aux critiques de Martine Ouellet: Gilles Duceppe se défend d’être une «belle-mère»

L’ex-chef du Bloc québécois Gilles Duceppe s’est défendu d’être une «belle-mère», répondant ainsi aux critiques que lui a destinées Martine Ouellet jeudi matin sur les ondes de QUB Radio.

«Moi, je suis analyste actuellement à CTV (...) Je commente l’actualité, comme Mario Dumont qui est un ancien chef, comme Thomas Mulcair, comme Françoise David, comme Mme Ouellet le fait. Donc, il n’est pas question de belle-mère ou de beau-père», a affirmé jeudi M. Duceppe en entrevue à l’émission Trudeau le midi.

«Quand on m’invite comme analyste, c’est pas pour parler de physique nucléaire, il va sans dire. C’est pour parler de politique, bien sûr, et je donne mon opinion», a poursuivi l’ex-chef bloquiste.

Jeudi matin, Martine Ouellet a dit croire que Gilles Duceppe lui avait tiré dans les jambes avec ses sorties médiatiques défavorables à son endroit.

«Je donne mon opinion et il n’y a rien de mal en démocratie à donner son opinion», a insisté M. Duceppe, assurant que ce sont les journalistes qui l’appellent pour avoir ses réactions, pas le contraire.

«Je demeure souverainiste, mais quand je ne suis pas d’accord avec une position qui est prise, je l’exprime», a-t-il expliqué au micro de Jonathan Trudeau en direct sur QUB Radio.

«Sinon, on perd toute crédibilité. Si on devient des gens qui disent que notre ancien parti ou notre ancienne option, ceux qui la défendent ont toujours raison, ben on n’est pas crédible, c’est pas vrai, on n’a pas toujours raison.»

Considère-t-il avoir été juste envers Martine Ouellet?

«Moi j’ai dit ce que je pensais et je pensais ce que je disais. Je peux avoir tort, mais c’est ça le débat démocratique.»