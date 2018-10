VERRET, François



" À la mémoire de notre combattant "À l'Hôpital Jeffery-Hale, Québec, le 3 octobre 2018, à l'âge de 59 ans est décédé monsieur François Verret, époux de dame Nancy Drapeau. Né à Québec, le 2 janvier 1959, monsieur était le fils de feu dame Noëlla Paquet et de feu monsieur Fernand Verret. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Nancy, monsieur Verret laisse dans le deuil ses filles: Stéphanie (Stéphanie Barrette), Mélanie; ses frères, beaux-frères et belles-sœurs: Daniel (Johanne Bélanger), Pierre, Richard (Louise Bélanger); de la famille Drapeau: Jean (Richard Langlais), Steeve (Lucie Bolduc) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. François était également le frère de feu Josée. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery-Hale et du CLSC Orléans pour leur humanité et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Amis du Jeffrey-Hale. www.jefferyhale.org, Tél. : 418 684-2260. Les funérailles sont sous la direction de