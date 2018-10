LÉTOURNEAU, Suzanne Bisson



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 5 octobre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Suzanne Bisson Létourneau. Elle était la fille de Émérilda Drouin et de Valère Bisson. Elle était l'épouse de Joachim Létourneau de Ste-Famille, Île d'Orléans. Elle demeurait à Québec. Suzanne a consacré sa vie auprès des malades. Elle a œuvré comme infirmière à l'Hôpital Laval 16 ans et à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus 20 ans.suivra l'inhumation au cimetière paroissial près de l'église. La famille recevra les condoléances à lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Huguette, Georgette, Auguste (Thérèse Beaulieu), Robert (Rita Gagnon), Jules (Michelle Gelly), Denyse (Éric Gravelle), Raymonde, Gaëtane (Jean-Paul Gravelle), Rémi, Geneviève (Jean Cloutier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Une marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC (4715, Avenue des Remparts, bureau 161 Québec G2J 1B8) https://www.coeuretavc.ca/