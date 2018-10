CAREAU, Réjeanne



À la Maison Michel-Sarazin, le 12 octobre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Réjeanne Careau, épouse de monsieur Claude Hébert. Elle était la fille de feu dame Alberta Paquet et de feu monsieur Odilon Careau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude; ses filles: Manon (Luc Angers) et Josée; ses frères et sœurs: Micheline (Gilles Nolet), Jean-Guy (Pauline Tremblay), feu Gabriel (Pauline Simard), Michel (feu Nicole Huot), Pierrette (Jean-Guy Carrier) et Solange (feu Raynald Métivier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hébert: André (Thérèse Sanna), Laurent (Colette Cauchon), Diane (Louis Nolet) et Nicole (feu Alain Drolet) ainsi que son filleul Éric Drolet. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, sans oublier Richard Daigle et Line Savard ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi que celui de la Maison Michel-Sarazin pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél. : 418-688-0878.