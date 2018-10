Dany Laferrière, invité d’honneur du Salon du livre de Montréal

Dany Laferrière figure parmi les invités d’honneur que le 41e Salon du livre de Montréal célébrera, du 14 au 19 novembre prochain, à la Place Bonaventure.

Les invités d’honneur de l’édition 2018 du Salon du livre de Montréal sont annoncés deux à la fois, cette semaine, en attendant le dévoilement de la programmation complète de l’événement. Ainsi, on savait que Martine Delvaux et Alain Vadeboncoeur seraient au nombre des convives de prestige cette année. Jeudi, le nom de Dany Laferrière a été avancé, tout comme celui de l’illustratrice Marianne Ferrer.

En juin dernier, Dany Laferrière, membre de l’Académie française, lançait «Autoportrait de Paris avec chat», un ouvrage écrit et dessiné à la main. Marianne Ferrer a contribué de ses dessins à plusieurs publications dans les dernières années, comme «Une histoire de cancer qui finit bien», d’India Desjardins, et la série de romans jeunesse «Fanny Cloutier», de Stéphanie Lapointe.

Les invités d’honneur du Salon du livre de Montréal ont été sélectionnés par un comité rassemblé par le Salon, composé des auteurs Normand Baillargeon et Nicholas Dawson, de la comédienne Salomé Corbo, de la bibliothécaire Anne-Marie Lamond et de la libraire Manon Trépanier. Les critères du jury se fondent sur des paramètres comme la diversité et les genres littéraires et, pour cette 41e mouture, le leitmotiv de la «rencontre de l’autre» guidait aussi les choix.