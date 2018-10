Dave Grohl se dit prêt à prendre une pause des Foo Fighters

Le leader des Foo Fighters, Dave Grohl, dit être prêt à prendre une pause, alors que son groupe présentait les derniers concerts de sa tournée Concrete and Gold.

«Nous voici donc aux sept derniers concerts de notre tournée et je suis prêt à faire une pause, mais je suis prêt à le refaire à un moment donné», a-t-il indiqué en entrevue au Billboard's Chart Beat podcast.

Le rockeur a toutefois indiqué qu’il pouvait déjà visualiser le prochain album, mais ignore le moment où il verra le jour.

«Je sais qu’il y en aura un. Je ne sais pas quand, mais je pense savoir ce que nous devrions faire», a-t-il dit.

Parlant de la longévité du groupe et du fait qu’ils sont ensemble depuis 24 ans, Grohl a ajouté: «C’est un “trip”, une déformation du temps», a-t-il lancé.

«Quand je commence à penser à tout ce qui s'est passé et au premier album et au deuxième et troisième album et au quatrième album je me dis: " Wow, les gens les écoutent vraiment? Bon sang. C’est cool!" », a-t-il confié.