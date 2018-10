LAVOIE, Yvette



Entourée de l'amour des siens, à l'hôpital St-Sacrement, le 4 octobre 2018, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédée madame Yvette Lavoie, épouse de feu Joseph Breton, fille de feu madame Rose-Anna Vaillancourt et de feu monsieur Victor Lavoie. Elle demeurait à Québec et était native de l'Isle-aux-Grues.où la famille recevra vos condoléances à compter de 10h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles en présence de la famille seulement. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel (Joanne), Richard (Denyse), Hélène (Jacques), Thérèse, sa petite-fille Caroline et sa belle-fille Aline. Aussi, elle laisse ses soeurs et frères, Claudette (feu Roger), feu Rose, feu Isabelle, feu Solime, feu Paul-Émile, feu Laurent, feu Emmanuel, feu Charles, feu Edgar, ses belles-soeurs Armance et Rita, ses neveux et nièces, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que ses nombreuses amies et amis. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du pavillon Coulombe au 3e étage de l'hôpital St-Sacrement pour leur soutien et les bons soins prodigués et nous remercions aussi la résidence Les Jardins du St-Sacrement à Québec pour leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital St-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web : www.fondationduchudequebec.caDes formulaires seront disponibles sur place.