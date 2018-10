De beaux dollars pour Canelo

Lorsque j’ai rencontré Eddie Hearn il y a deux semaines, il avait affiché un large sourire quand je lui avais posé une question sur la possibilité de voir Canelo Alvarez aboutir sur le réseau DAZN dans un avenir rapproché. Le patron de Matchroom Boxing savait que ses partenaires étaient prêts à allonger des centaines de millions pour attirer le boxeur le plus populaire sur la planète. Il était confiant, et on peut maintenant le comprendre.