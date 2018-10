De nouveaux personnages dans l’ultime saison du «Chalet»

MONTRÉAL – Marc Beaupré, Alexandre Bacon, Martine Francke et Léa Roy incarneront de nouveaux personnages dans la cinquième et dernière saison de la série «Le chalet», que VRAK présentera dès janvier.

La joyeuse bande de skieurs du «Chalet» a repris d’assaut, il y a quelques jours, sa résidence secondaire de La Réserve de Saint-Donat pour le tournage des épisodes de l’ultime chapitre de la série, qui figure parmi les titres les plus populaires de VRAK.

L’année finale du rendez-vous hivernal sera placée sous le signe de l’incertitude. On apprenait en effet à la fin de la saison dernière que le père de Sarah (Sarah-Jeanne Labrosse) s’apprêtait à mettre en vente le fameux chalet qui a été témoin des amitiés, des amours, des chagrins, des joies et autres soubresauts de la bande formée d’Antoine (Antoine Pilon), Catherine (Catherine Brunet), Lili (Julianne Côté), Frank (Félix-Antoine Tremblay), Sarah et les autres.

Où le groupe d’amis écoulera-t-il ses hivers désormais, si son habituel cocon est liquidé?

«La vente du chalet est vraiment au cœur de l’intrigue cette année», confirme Johane Landry, directrice, productions originales et chef de marque à VRAK, en entrevue avec l’Agence QMI.

À cet égard, Martine Francke personnifiera une dame impliquée – de près ou de loin? Mystère! – dans la vente de la propriété.

Un autre protagoniste, joué par Alexandre Bacon («Unité 9»), ira semer la zizanie dans la vie amoureuse d’une des filles du groupe, tandis que Marc Beaupré, l’inoubliable Marc Arcand de «Série noire», prêtera ses traits au nouveau professeur de danse de Catherine.

Samuel Gauthier («La dérape», «Demain des hommes») effectuera aussi une petite apparition. Et une énigmatique jeune fille campée par Léa Roy (Agathe dans «L’Académie») s’immiscera dans un événement important et inattendu qui arrivera à Frank.

Un gros morceau qui part

La décision de mettre un terme au «Chalet» après cinq ans a été prise conjointement par VRAK et la maison de production Passez go, qui en est l’instigatrice.

«C’est un beau cycle, cinq saisons, a expliqué Johane Landry. On était rendus là au niveau des intrigues.»

Johane Landry l’affirme avec fierté: «Le chalet» a marqué un tournant dans l’histoire de VRAK, en ouvrant la porte à un type de fiction jeunesse que le Québec produisait alors peu, et a «fait des petits» par la suite.

Car, avant «L’Académie» et «La dérape» de Club illico était venu «Le chalet», en janvier 2015. Sarah-Maude Beauchesne, auteure de «L’Académie», avait d’ailleurs apposé sa griffe à quelques textes du «Chalet» avant d’aller de l’avant avec son propre projet.

«Ce sont vraiment la boîte de production et les auteurs qui ont amené cette énergie-là, a signalé Johane Landry. C’était tourné en extérieur, on avait l’impression de faire partie de la «gang», on ne traitait pas nos téléspectateurs comme des bébés. C’était très inclusif et rassembleur comme série.»

La direction de VRAK craint-elle de voir son auditoire cible déserter un peu l’antenne, maintenant que l’un de ses produits les plus demandés quitte les ondes? Pour l’heure, la chaîne mise beaucoup sur l’entrée en scène de «Clash», la quotidienne produite par Aetios qu’elle diffusera à partir du 5 novembre, mettant notamment en vedette Ludivine Reding, Joey Scarpellino et Chantal Fontaine, et qui vise un public un peu plus mature que «Le chalet».

«On a quelques projets en développement. C’est certain que c’est un gros morceau qui part, mais je pense qu’il faut être audacieux et proposer de nouvelles choses, sans non plus oublier ce qu’on a fait de bon. C’est sûr que l’influence du «Chalet» se retrouvera quelque part dans la grille prochainement», a laissé tomber Johane Landry.