Des confitures complètement éclatées

Si des parents peuvent avoir une incidence positive sur la vie de leurs enfants, on peut dire que c’est réellement le cas pour Simon Turcotte, ce confiturier dont la renommée n’est plus à faire. Inspiré par les confitures de l’une de ses tantes, il décida de se lancer dans le domaine au début des années 2000 en osant marier des saveurs.

L’une de ses premières créations est sans contredit l’une de ses plus populaires. Il s’agit d’une confiture de poire, vanille et pamplemousse. Le doux côté sucré de la vanille se marie à merveille avec la simplicité de la poire ainsi qu’avec le côté acidulé du pamplemousse. Un délice avec les croissants, mais aussi pour accompagner un brie fondant au four auquel vous aurez également ajouté des noix. Un succès assuré ! Vous m’en donnerez des nouvelles.