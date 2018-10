Des élèves refusés à l’école?

Surpeuplée, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) est prête à transgresser la loi en refusant d’inscrire des élèves et d’ouvrir plus de classes, un cri d’alarme envoyé au nouveau gouvernement.

« On n’arrivera pas à la rentrée de l’an prochain », résume la présidente Diane Lamarche-Venne. Elle estime qu’au rythme où vont les choses, il n’y aura plus du tout de place dans ses écoles d’ici moins d’un an.

Située dans l’ouest de Montréal, la CSMB est la deuxième plus grosse commission scolaire du Québec et une de celles ayant subi une grosse croissance de clientèle ces dernières années.

Elle compte actuellement 123 groupes de plus que sa capacité maximale d’accueil. Même si l’année est bien entamée, elle continue de recevoir une cinquantaine d’élèves par semaine, en raison notamment de l’immigration.

Bousculades, bouchons dans les corridors, gymnases coupés en deux.

Le Journal a souvent publié des articles sur les conséquences de la surpopulation dans ces écoles. Chaque fois, Mme Lamarche-Venne disait craindre de « frapper un mur ».

« Le mur est là », dit-elle maintenant.

De Saint-Laurent à Verdun

La CSMB a donc adopté une résolution la semaine dernière, indiquant qu’elle n’ouvrira plus de nouveaux groupes dans ses écoles dès maintenant.

Ainsi, les élèves qui continueront de s’inscrire au courant de l’année seront dirigés vers les écoles où il reste de la place, même si elles sont loin de leur domicile.

Par exemple, un élève de Saint-Laurent pourrait être envoyé à Verdun, à 15 km de chez lui. Quand il n’y aura pas de transport en commun, la CSMB assurera le transport scolaire. Ghislain Laporte, le président du comité de parents, craint que cette mesure suscite la grogne des familles. « Mais il y a aussi de la grogne parce que les écoles débordent. Je pense que les gens comprennent : on n’est plus capables d’arriver. »

Une première

Si rien ne change, il se pourrait que toutes les écoles soient pleines dans quelques mois, avertit Mme Lamarche-Venne.

La CSMB refuserait alors carrément d’inscrire les nouveaux élèves. Elle contreviendrait ainsi à la Loi sur l’instruction publique, qui oblige les commissions scolaires à instruire les jeunes sur leur territoire.

« Mais on a aussi l’obligation de leur donner une éducation de qualité », rappelle la présidente, qui estime que c’est la première fois qu’une commission scolaire adopte une telle mesure.

« La balle n’est plus dans notre camp [...] Il faut que le gouvernement nous aide. Tu ne peux pas juste dire “oui oui”, raccrocher, et puis ne rien faire », s’impatiente la présidente en référence à l’apathie du gouvernement précédent.

SURPOPULATION À LA CSMB

123 nouveaux groupes créés au primaire depuis juillet

12 écoles secondaires sur 14 qui excèdent actuellement leur capacité

ÉCARTS DU NOMBRE D’ÉLÈVES À LA CSMB

Entre les estimations du ministère et le nombre réel deux ans plus tard

2018-2019

Prévu : 46 917

Réel : 49 626

Écart : + 2709

2017-2018

Prévu : 46 702

Réel : 48 040

Écart : +1338

2016-2017

Prévu : 44 717

Réel : 45 889

Écart : +1172

Source : CSMB

Pas assez de profs pour qu’il y en ait deux par classe

En raison de la difficulté à recruter de nouveaux profs pour les nouveaux postes à pourvoir pour les classes, qui se sont multipliées, des écoles de la CSMB manquent de bras pour réaliser une mesure de soutien promise par l’ex-ministre Proulx.

En 2017, le gouvernement Couillard avait annoncé dans son budget que les groupes de maternelle et de première année auraient un deuxième intervenant en classe en plus de l’enseignant titulaire.

Or, des classes qui étaient censées profiter de cette mesure cette année devront finalement s’en passer, selon le Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal. En effet, il faut non seulement trouver des locaux pour accueillir les nouveaux élèves, mais aussi des profs pour leur enseigner.

Photo courtoisie, SEOM Mélanie Hubert, présidente

En octobre, six profs se sont entendus avec la CSMB pour une classe en charge, alors qu’ils étaient censés être affectés à des projets spéciaux.

« Ça donne quoi d’annoncer des mesures de soutien s’il n’y a pas assez d’enseignants pour les concrétiser ? », dit la présidente Mélanie Hubert.

Partout au Québec, les écoles font face à une pénurie de personnel, un des principaux problèmes auquel devra faire face le nouveau ministre de l’Éducation.

La CSMB doit donc être de plus en plus agressive dans son recrutement d’enseignants, explique Diane Lamarche-Venne. Il y a d’ailleurs 11 postes de profs à combler en ce moment.

Mais le principal problème à la CSMB reste le manque d’espace et de bâtiments. Chaque année, le ministère sous-estime la croissance du nombre d’élèves liés à l’immigration et aux développements immobiliers, explique Mme Lamarche-Venne.

Legault interpellé

Certaines règles ministérielles pourraient aussi être assouplies, notamment pour faciliter les constructions et les agrandissements d’école. De plus, les villes et arrondissements mettent souvent des bâtons dans les roues de ces projets.

« Ça va au-delà du ministère de l’Éducation. » La CSMB a d’ailleurs envoyé une lettre au gouvernement Legault la semaine dernière, mais n’a pas eu de retour. « Ils n’ont pas l’air de comprendre l’urgence de la situation. »

De son côté, le gouvernement Legault s’est contenté de répondre qu’un ministre de l’Éducation serait nommé aujourd’hui.