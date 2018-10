[PHOTOS] Deux familles colombiennes menacées d’expulsion à Québec

Plusieurs centaines d’élèves ont formé une chaîne humaine devant l’école secondaire De Rochebelle, à Sainte-Foy, pour protester contre la menace d’expulsion qui pèse sur deux de leurs camarades de classe et leur famille respective, originaires de la Colombie.

«Dans mon pays, nous courrons de grands dangers. Je ne veux pas quitter ma famille, mes amis et ma nouvelle maison. Notre vie, c’est ici. Merci d’être là pour nous supporter», a lancé Jhonar Sanchez devant les nombreux élèves qui ont bravé le froid mordant pour se réunir sur le terrain de soccer de l’établissement, jeudi midi.

L'élève de l’école secondaire De Rochebelle et sa famille font l'objet d'un avis d’expulsion devant prendre effet le lundi 22 octobre. Ils sont au Québec depuis trois ans.

Leur demande d’asile a été rejetée pour des raisons administratives, tout comme celle qu'a faite la famille d’une autre élève de la même école, indique l’enseignante Esther Veilleux. Les deux familles ont manqué de temps pour réunir tous les documents requis et multiplient les démarches pour faire invalider la décision d’Immigration Canada.

«Ce sont des gens qui se sont intégrés, ils ont fait de la francisation et ils sont très impliqués dans leur milieu. On a besoin de gens comme eux, ici. On ne comprend pas cette décision, on trouve ça crève-cœur», affirme Mme Veilleux.

En deux jours, la mobilisation s’est rapidement organisée à l’école secondaire De Rochebelle, grâce à des élèves du conseil étudiant. Ils étaient eux-mêmes surpris de l’ampleur de la participation étudiante, deux fois plus importante que ce à quoi ils s’attendaient.

«Je trouve ça vraiment inhumain. On les a accueillis à Québec, ils se sont vraiment bien intégrés ici, à De Rochebelle, et, là, on leur apprend du jour au lendemain qu’ils vont devoir retourner dans un pays où ils ont été persécutés. Ça ne se fait pas. Il faut qu’on agisse», lance Laura Schembri.

C'est la première fois qu’un élève de l’école secondaire De Rochebelle fait face à un avis d’expulsion, a indiqué le directeur de l'établissement, Daniel Lemelin.

De son côté, Jhonar Sanchez a été visiblement très touché par la solidarité démontrée par ses camarades, qui ont été nombreux à venir lui témoigner personnellement leur soutien, après le rassemblement.

