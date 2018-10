Deux ministres en Mauricie; Donald Martel déçu

TROIS-RIVIÈRES – La Mauricie sera représentée par deux ministres à Québec: Sonia Lebel, élue dans le comté de Champlain, hérite de la Justice, de la Condition féminine, des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et Jean Boulet, le frère de Julie obtient le Travail, l'Emploi et la Solidarité sociale.

Sonia Lebel e a dit accueillir avec humilité ses fonctions. Elle se montre particulièrement confortable avec la Justice. «C'est un naturel pour moi. Je ne vous cacherai pas que c'est l'une des raisons fondamentales de ma présence en politique», a-t-elle déclaré à l'issue de son assermentation.

Jean Boulet sera aussi le ministre responsable de la Mauricie. À titre de ministre du Travail, l'interminable conflit à l'Aluminerie de Bécancour constituera son premier défi. «C'est une priorité, a-t-il assuré. Je vous assure que ce dossier-là me préoccupe énormément et là avec les responsabilités qui viennent de m'être confiées je vais commencer à travailler ce dossier.»

Le député de Nicolet-Bécancour est reparti malheureux de la cérémonie. Non seulement Donald Martel n'obtient pas un poste de ministre, mais il n'est même pas reconduit dans sa fonction de whip. La région de Nicolet-Bécancour avait réclamé par écrit à François Legault une nomination pour Donald Martel, même comme whip, ce qui lui aurait permis de quand même siéger au Conseil des ministres. Le député qui affichait une mine défaite n'a pas voulu s'adresser à la presse.

Le maire de Bécancour n'a pas voulu commenter non plus. Jean-Guy Dubois visiblement amer s'en est tenu à dire: «je ne commente pas ce que je ne comprends pas».

De son côté la Ville de Trois-Rivières considère comme un résultat inespéré que d'avoir deux ministres en même temps dans ses limites. «C'est une excellente nouvelle. Ça fait longtemps que Trois-Rivières n'a pas eu deux ministres», a commenté la mairesse suppléante qui assistait à la cérémonie d'assermentation.