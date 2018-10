Dites bonjour aux courges

Des courges, Pascale Coutu et son conjoint Pierre Tremblay en font pousser de nombreuses depuis tout près de 20 ans à La Courgerie, dans Lanaudière. Ils en mangent aussi beaucoup.

Photo courtoisie, Éditions Goélette C’est qu’ils sont très inspirés par ce légume rempli de vitamines et de fibres, comme en témoigne leur livre Le meilleur des courges, contenant plus de 50 recettes.

« Lorsqu’on a commencé, le but n’était même pas de les manger, confie Pascale Coutu. C’était un coup de cœur esthétique, d’abord et avant tout : je voulais décorer des galeries. Comme j’ai un chum qui cuisine beaucoup, il y en avait toujours une sur le coin de la table. On s’est mis à les introduire un peu partout dans nos recettes familiales. »

Rafraîchissantes et surprenantes

Les deux jardiniers n’hésitent pas à intégrer la courge dans des plats qui surprennent comme les raviolis au potiron et aux noix grillées et le ragoût de courge aux saucisses. Pour eux, ce légume peut faire partie de tout menu.

Rafraîchissantes, les idées imaginées par madame, dont le goût a été ajusté par monsieur et ses épices, permettent d’apprécier le légume sous un autre jour. C’est le cas du lait frappé à l’érable qu’on peut confectionner grâce à la courge musquée, potagère et au potiron, ou encore du smoothie au potiron.

À la vue de ces multiples et surprenantes combinaisons, nous sommes en droit de nous demander si les Québécois sont encore trop frileux en matière de courge.

« De moins en moins, répond Pascale Coutu. On partait de loin quand on a commencé. On disait le mot “courge” et les gens avaient tous un mauvais souvenir de ratatouille. On avait de la mauvaise tarte à la citrouille, des mauvais souvenirs... On grimaçait. Aujourd’hui, les gens sont intéressés. Pas nécessairement connaisseurs, mais intéressés. »

Même au dessert

Qualifiée de « polyvalente » par l’entrepreneure québécoise, la courge peut être mangée à tout moment de la journée, que ce soit au déjeuner ou au dessert, en fin de soirée. Elle prend tout naturellement sa place dans une tasse de chocolat chaud, dans des brownies ou encore un gâteau au fromage.

Mais il y a plus simple. « Le plus facile, c’est de faire de la purée, confie la jardinière. Elle peut rapidement remplacer la moitié du corps gras dans n’importe quelle petite pâtisserie. Tout comme la compote de pommes. Si on choisit une courge comme le potiron, ça va être beaucoup plus sucré. On va l’intégrer en ajoutant des fibres, du bêta-carotène et du corps gras... Mais n’enlevez pas plus de la moitié du corps gras ; du beurre, c’est du beurre... Il en faut dans une recette. »

Avec toutes ces nouvelles idées pour faire de la courge un aliment présent dans son alimentation quotidienne, Pascale Coutu suggère de faire des réserves lorsque la saison s’y prête. « Oui, ça prend de la place, mais ça se congèle très, très bien », précise-t-elle.

Ainsi, la courge sous différentes formes et saveurs pourra habilement remplacer d’autres sources de vitamines.

► Le meilleur des courges est en vente en librairie.

Un premier contact