Dustin Byfuglien s’illustre dans un gain des Jets

Dustin Byfuglien a récolté trois points dans la victoire de 4-1 des Jets face aux Canucks de Vancouver, jeudi soir, à Winnipeg.

Le défenseur de 33 ans a contribué aux réussites de Patrik Laine et de Bryan Little, qui ont tous deux touché la cible en avantage numérique. Le but de Little, inscrit en début de troisième période, s’est avéré celui de la victoire.

Byfuglien a également enfilé son premier but de la saison en fin de rencontre. Andrew Copp a aussi marqué pour l’équipe locale au troisième vingt. Pour sa part, Nikolaj Ehlers a obtenu deux mentions d’aide.

Bo Horvat a quant à lui été l’unique marqueur des Canucks, qui ont subi un premier revers en quatre matchs.

Connor Hellebuyck a réalisé 26 arrêts devant le filet des Jets. À l’autre bout de la patinoire, Anders Nilsson a cédé quatre fois sur 32 lancers.