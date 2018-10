LECLERC, Roger



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 8 octobre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Roger Leclerc, fils de feu monsieur Jean-Noël Leclerc et de feu madame Fernande Fiset. Il demeurait à Saint-Basile. Monsieur Leclerc laisse dans le deuil ses frères: Denis (Louise Genest) et Réjean (Isabelle Hamel); son proche aidant Yvan Paradis; son neveu Éric Leclerc (Anick Leclerc) et leurs enfants : Laurence et Jasmine, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel du centre hospitalier de St-Raymond pour leur dévouement. Monsieur Leclerc ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 11h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700 rue St-Cyrille, St-Raymond (QC),G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ . Les formulaires seront disponibles à l'église.