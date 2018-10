LACHANCE, Wellie



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 10 octobre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Wellie Lachance. Il était le fils de feu madame Rosanna Labrecque et de feu monsieur Auguste Lachance. Il demeurait à St-Ferréol-Les-Neiges.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 20 octobre 2018, de 9h à 11h.L'inhumation du corps se fera au cimetière paroissial de St-Ferréol-les-Neiges. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Gaston (son ex-conjointe Danielle Couture), Raymond (Micheline Labrecque), Pierrette (son ami Yves Rousseau), Ginette (Réjean Gravel), Laurette (Jocelyn Verreault); ses petits-enfants: Connie (Johanne Mélançon), Steven (Betty), Stéphane (Marie-Claude Poulin), Steeve et Stéphanie (Claude Baribeau); ses deux arrière- petits-enfants: Raphaël Baribeau et Nathacha Lachance; sa soeur Georgette (feu Fernand Paquet), ses frères: Donat (feu Rachel Asselin), Gérard (son amie Louise Genest), ses belles-soeurs: Cécile Picard (feu Aimé Lachance), Véronique Chevalier (feu Jean-Paul Lachance), Jeannette Picard (feu Lucien Poulin); ses beaux-frères: Jean-Marie Giguère (feu Bernadette Lachance), Jacques Simard (Rachel Lachance (Ghislaine Verreault)). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence des Jardins de la Côte ainsi que l'Hôtel-Dieu de Québec et l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour leurs bons soins prodigués.