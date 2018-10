THÉBERGE, Micheline Murray



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 15 octobre 2018, est décédée à l'âge de 87 ans et 2 mois, dame Micheline Murray, épouse de monsieur André Théberge. Elle était la fille de feu Arthur Murray et de feu Yvonna Dallaire. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 19 octobre de 19 h à 22 h et samedi de 9 h à 10 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Elle laisse dans le deuil son conjoint André; ses enfants: Rey-Jane (Michel Pelletier), Réjean (Roxane Cournoyer), Jacques (Marie-Christine Guay), Jacqueline (Jean-Claude Bouchard), Pierrette (Normand Hébert), Luce (Joël Gendron), feu Louise, Luc (Nicole Vachon); ses 13 petits-enfants et ses 29 arrière-petits-enfants qu'elle adorait plus que tout. Elle était la soeur de: Lawrence (Marie Laberge), feu Gilles (Laurette Bergeron), feu Monique (feu René Tremblay), Héribert (Rose Tremblay), feu Céline (Richard Ouellette), Jacques (Jeanne-d'Arc Bélanger), Yvon (Lucienne Baril), Lucien (Jocelyne Gendron) et la belle-soeur de: Michel (feu Raymonde Lefebvre), feu Gisèle (feu Floriant Dubois), Denise (Lévis Voyer), feu Raymond (feu Denise Lefebvre), feu Colette, François (Antonine Saint-Pierre), feu Patricia (Jean-Yves Desgagnés), feu Micheline (feu André Lachance), Serge (Colombe Duchesnes). Sont aussi affectés par son départ sa tante Françoise Murray (feu Roland Brassard), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille ne peut passer sous silence toute l'aide apportée par les nombreux ami(e)s de son entourage qui l'ont accompagnée, soutenue et réconfortée pendant les mois de sa maladie. La famille remercie très sincèrement les membres du personnel du Centre D'Anjou de Saint-Pacôme pour leur accueil, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. (Des formulaires seront disponibles au salon).