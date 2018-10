BEAUDOIN, André



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 12 octobre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Beaudoin, époux de madame Claudette Fournier, fils de feu Madeleine Bedard et de feu Edmond Beaudoin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et la cérémonie de mise en terre se déroulera dans l'intimité. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses deux enfants: Simon et Vincent (Nathalie Caron); ses petits-enfants: Justin et Maëlle; ses frères et sœurs: Henriette, Réjeanne, Nicole, Gaétan et France, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Il était le frère de feu Serge Beaudoin. La famille tient à remercier le personnel du département de pneumologie (5èm étage) de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, 418 656-4999 www.fondation-iucpq.org.