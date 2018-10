PARADIS, Antonio



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Antonio Paradis, époux de madame Monique Gaudreau et fils de feu monsieur Maxime Paradis et de feu dame Yvonne Talbot. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 19 octobre 2018 de 19h à 21h et samedi à compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses enfants: Nathalie (Alain Boulet), Paolo (Manon Laflamme), Frédéric (Audrey Proulx); ses petits-enfants: Marie-Michèle Caron (Alexandre Simoneau), Jérémie Caron (Marjorie Caron), Raphaëlle Paradis (Mikaël Clavet), Thomas Paradis, Benjamin Paradis et Alexandrine Paradis, son unique arrière-petit-fils: Henri Simoneau, ses frères et sœurs: feu Juliette (feu Maurice Paquet), feu Joseph (feu Marie-Claire Morin), feu Thérèse (feu Roland Leblanc),feu David, feu Donat (feu Mary James), feu Marie-Claire, Françoise (feu Jean-Paul Barde), Oscar (Monique Moreau), feu Cyrille (feu Henriette Bernatchez), feu Henri (Jeannine Boudreau), Denys (Margot Caron), Colombe (feu Claude Moreau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Louisette Gaudreau (feu Victor Létourneau), Marie-Paule Gaudreau (André Gaudreau), feu Denise Gaudreau, Annette Gaudreau (Claude Couture), feu Pierre Gaudreau, Agathe Gaudreau (Benoit Deschênes), Solange Gaudreau (Gilles Cloutier), Micheline Gaudreau (Jean-Noël Gilbert), Gisèle Gaudreau, Bertrand Gaudreau (Nicole Béland); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction a été confiée à la