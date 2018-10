Engouement monstre pour le pot au premier jour

« Yes sir ! », a scandé Hugo Sénécal, exhibant fièrement le discret petit sac brun contenant les 15 grammes de pot qu’il venait d’acheter. En file depuis 3 h 35 du matin, il a été hier le premier à entrer dans la succursale du centre-ville de Montréal de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

D’autres ont cependant été moins chanceux et ont attendu de longues heures pour rien. Une centaine de personnes faisaient encore la file lorsque le magasin sur Sainte-Catherine Ouest a fermé, provoquant des huées peu après 21 h.

M. Sénécal tenait à être le premier pour l’aspect symbolique de l’évènement et il a comblé les nombreuses caméras des médias de partout dans le monde en s’allumant immédiatement un joint à sa sortie.

Au centre-ville de Montréal, les clients de tous les âges attendaient plus de quatre heures avant de pouvoir entrer dans la boutique de la SQDC.

« J’ai été un des premiers à prendre le métro en 1966 à l’âge de 12 ans, ensuite l’Expo 67, le show des Rolling Stones et l’ouverture du restaurant Commensal », explique celui qui avait un budget de 26 $ pour son premier achat légal.

Des files monstres serpentaient aussi autour des succursales de Mirabel, Mascouche et Saint-Jean-sur-Richelieu.

C’était entre autres le cas pour les trois sortes de pilules, mais aussi certains types d’huiles et de fleurs séchées de cannabis, et ce, dans tous les formats.

Au Manitoba, où la vente se fait via des magasins privés, la seule entreprise qui offrait ses produits en ligne était déjà en rupture de stock de pot séché à 9 h, sauf pour les produits vendus en format 5 g et plus (au coût de 60 $).