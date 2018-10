Êtes-vous raciste «systémique»

Sans tambour ni trompette, Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine et du Multiculturalisme, vient d’entreprendre une consultation sur le racisme dans une vingtaine de villes. Ne vous bousculez pas, on y participe sur invitation seulement.

Nos dramatiques, nos talk shows et nos émissions d’affaires publiques ont changé les comportements à l’égard des femmes. Même leur situation dans l’industrie de la télé et du cinéma s’est transformée. Les femmes y sont désormais à parité avec les hommes.

Pareil résultat ne serait pas survenu sans les quotas et les incitatifs imposés par l’Office national du Film, la SODEC, le Fonds des médias du Canada, Téléfilm et tous les autres organismes subventionnaires.

Les consultations qu’entreprend le ministre Rodriguez visent à trouver des solutions au racisme et à la discrimination. Comme responsable de Radio-Canada et de la plupart des organismes d’aide fédéraux à la création et à l’audiovisuel, le ministre est fort bien placé pour comprendre qu’une plus grande diversité dans notre cinéma et notre télévision peut constituer une arme décisive dans le combat contre le racisme et la discrimination.