PARADIS, Monique Émond



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 4 octobre 2018, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédée madame Monique Émond, épouse de feu monsieur Alphonse Paradis, fille de feu madame Jeanne Sylvestre et de feu monsieur Léon Émond. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses deux filles : Lorraine (Pierre Marcoux) et Martine (Marc Paquet); ses petits-enfants : Félix P. Marcoux et Jeanne Paquet (Serge Lamothe). Dernière survivante de sa génération, elle a rejoint son frère et ses sœurs, ainsi que leurs conjoints, qui l'ont précédée : Paul-Émile (Gemma Thibault), Juliette (Fernand Samson), Judith (Marcel Turgeon), Fernande (Édouard Rancourt), Lucie (Normand Dupont) et Colette (Adrien Brisson). De la famille Paradis, elle laisse ses beaux-frères et belles-sœurs domiciliés au Manitoba. Elle laisse également ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements sincères au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins offerts. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.