ROBIN, Ghislaine Trépanier



À la maison Michel-Sarrazin, le 14 octobre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Ghislaine Trépanier Robin, épouse de feu monsieur Roger Robin, fille de feu dame Jacqueline Grenon et de feu monsieur Jean-Louis Trépanier. Elle demeurait à Val-Bélair. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 11h à 13h45 etLes cendres seront déposées au cimetière St-Charles, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Stéphane (Mélanie Labelle), Johanne (Ronald Côté); ses petits-enfants: Alexandre, Roxanne, Bianca, Alexis, Thomas; ses frères et sœurs: Martin-Guy (Diane Roy), Denis (Line Garneau), Roland (Sonia Côté), Huguette (feu Hervé Roy), Gaétane (Roger Fiset), Lise, France (Jocelyn Roy), Marthe (René Rochette), Marie-Claude (Luc Pépin); ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un sincère remerciement au personnel de la maison Michel-Sarrazin pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. 418 688-0878, site Internet : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.