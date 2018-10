QUIMPER, Ronald A.



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 octobre 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Ronald A. Quimper, ingénieur retraité, époux de dame Marguerite St-Pierre, fils de feu monsieur Roland Quimper et de feu dame Marguerite Durette. Il demeurait à Québec et était natif de St-Martin-de-Restigouche au Nouveau-Brunswick.La famille vous accueillera auvendredi 19 octobre 2018 de 19 h à 21 h et samedi 20 octobre 2018 de 9 h à 11 h et de 12 h à 13 h 15.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marguerite (Margot), ses filles: Annie (Jean-David Moore) et Julie (Christian Guay); ses petits-fils: Philippe Étienne, Elliot, Nicolas et Vincent; ses sœurs et son frère: feu Micheline (Clément Couturier), Rolande (feu Augustin Coulombe), Lisette (Jean-Claude Côté), Mario (Manon Harrisson); ses beaux-frères et belles-sœurs: Guy St-Pierre (Nicole Jacques), Jacinthe Fournier (Donald Larouche), Michel Fournier (Judith Blondeau), Francine Fournier (Jacques Papillon), Colette Fournier (Christian Gaudy); plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que ses amis qui lui étaient si précieux. La famille privilégie les dons à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, située au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8.