Goûteriez-vous à ces saveurs de chips intrigantes?

Tout le monde (ou presque) aime les chips.

Le seul problème avec cette délicieuse collation est qu’on a rapidement fait le tour des saveurs.

Que ce soit sel et vinaigre, BBQ, crème sure et oignons, all dressed, saveur de doritos, ketchup, bacon et même cornichon à l’aneth, on finit par se tanner.

Une fois par année, on trouve un doux répit à notre routine «collationelle» quand la populaire marque de croustilles Lay’s lance ses sortes expérimentales.

Ce sont des saveurs funky comme pizza, taco et grilled cheese qui ont poussé un humoriste de la relève à créer ses propres saveurs.

Jean-Michel Martel s’amuse à inventer des combinaisons qui nous font remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur les croustilles.

Il illustre le tout avec des montages Photoshop assez réussis.

Pour voir plus de ses saveurs innovantes, vous pouvez consulter la page Facebook de Jean-Michel Martel.