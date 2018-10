Il y aura une méga-usine Tesla en Chine

Le 17 octobre dernier s’est officialisé l’achat de 1300 acres de terrain à Shanghai par Tesla. Le constructeur américain de véhicules électriques entend y établir sa troisième méga-usine.

À lire aussi: Enfin, la Tesla Model 3 arrive au Québec

Cette nouvelle n’étonne guère. Rappelons-nous qu’en juillet dernier, Elon Musk, PDG de Tesla, était de passage en Chine afin de conclure une entente à ce sujet.

La première méga-usine est située à Sparks (Nevada) et produit essentiellement des batteries lithium-ion. Quant à la deuxième, elle est établie à Buffalo (New York) et elle se concentre sur la production de cellules photovoltaïques et de panneaux solaires.

Breaking Update: At the signing ceremony held today, Tesla and the Shanghai Planning and Land Resources Administration formally signed the “Land Transfer Contract”, and the Tesla Shanghai Super Factory will exceed 1200 acres (over 860,000 square meters). $TSLA #TeslaChina pic.twitter.com/2ntQRNigCO