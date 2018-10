Immobilier résidentiel: un géant suédois achète encore à Montréal

Déjà propriétaire de plus de 2100 logements dans la métropole québécoise, Akelius ajoute ainsi 300 unités en mettant la main sur cet immeuble situé sur le chemin de la Côte-des-Neiges, juste au nord de la rue Sherbrooke.

Le Regency abrite une sorte de village intérieur, puisqu’on trouve dans ses murs un marché d’alimentation, un coiffeur, un nettoyeur à sec et un bistro.

Akelius, firme fondée en 1994 par l’entrepreneur suédois Roger Akelius, est l’une des plus importantes sociétés européennes spécialisées dans l’immobilier résidentiel. Elle appartient aujourd’hui à une fondation caritative à hauteur de 90 %.

À la fin de 2017, Akelius possédait des actifs évalués à plus de 462 millions $ à Montréal et à plus d’un milliard $ à Toronto, selon son rapport annuel.