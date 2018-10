Impact: l’espoir est de plus en plus mince

On en parle depuis un moment déjà, mais l’Impact est bel et bien acculé au pied du mur après la victoire de D.C. United 1 à 0 sur le Toronto FC, mercredi soir.

L’équipe américaine a ainsi pris une avance de quatre points sur l’Impact au sixième rang de l’Association Est de la MLS. Cinquième, le Crew de Columbus a un point de plus que D.C.

L’Impact n’a plus aucune marge de manœuvre et pourrait même être éliminé tout en gagnant dimanche contre le TFC.

Si D.C. défait le New York City FC et que le Crew vient à bout du très mauvais Orlando City SC, les carottes seront cuites pour le Bleu-blanc-noir, qui conclura sa saison en visitant la Nouvelle-Angleterre dimanche prochain.

Il admet que la frustration s’entremêle avec un certain découragement de constater que l’effort ne sera peut-être pas suffisant.

« C’est sûr qu’on est découragés qu’ils ne perdent pas de point surtout que ça fait quatre victoires de suite. Chaque fois qu’ils jouent, je me dis qu’ils vont perdre ou qu’ils vont annuler. »

« On s’est mis dans la situation où nous sommes en ce moment surtout avec notre mauvais début de saison, c’est ce qui nous fait le plus mal. »

« On n’avait pas encore une bonne identité de jeu, on apprenait à se connaître et l’entraîneur apprenait à nous connaître. »