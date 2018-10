Jean-Gabriel Poulin tente d’ajouter une corde à son arc chez les Alouettes

MONTRÉAL | Le jeune Québécois Jean-Gabriel Poulin était parmi les premiers à sauter sur le terrain d’entraînement à l’ombre du Stade olympique, jeudi. Rapidement, il s’est affairé à pratiquer ses longues remises au botteur.

«Mickey [Donovan] me l’a demandé ce matin, a précisé Poulin, en identifiant le coordonnateur des unités spéciales chez les Alouettes de Montréal. Nous nous sommes croisés dans le vestiaire et il m’a offert d’essayer ce nouveau rôle.»

Avec le récent départ de Patrick Lavoie, qui a été échangé aux Roughriders de la Saskatchewan la semaine dernière, les Alouettes sont à la recherche d’un remplaçant pour accomplir cette tâche au cas où une blessure surviendrait à Martin Bédard, le spécialiste du club à cette position. Poulin, qui effectuait parfois les longues remises au niveau universitaire, a accepté le défi avec plaisir, tentant ainsi d’ajouter une nouvelle corde à son arc.

Rater les éliminatoires

Complétant sa première année dans la Ligue canadienne de football, Poulin a surtout été utilisé sur les unités spéciales depuis le début de la saison. En peaufinant ses longues remises, il y voit certainement une motivation supplémentaire dans le contexte où les Alouettes sont déjà assurés de rater les éliminatoires.

«Je pensais à ça, il y a quelques jours, et c’est ma première saison où je ne fais pas les éliminatoires depuis que j’ai commencé à jouer au football à l’école secondaire, a indiqué Poulin, originaire de Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec. J’essaie de bien vivre avec ça, du mieux possible, parce que ça ne doit pas changer comment on termine la saison. Ça ne doit pas changer notre préparation, ni l’attitude qu’on amène aux matchs.»

«Je reste concentré sur ce que je peux travailler à chaque jour pour continuer de m’améliorer d’ici la fin de la saison», a ajouté l’athlète de 24 ans.

La Coupe Vanier aux Mustangs?

S’il présente une attitude exemplaire dans les circonstances, Poulin aura néanmoins un sentiment de vide dans les prochaines semaines. Faut dire qu’il avait vécu de grandes émotions, pas plus tard que l’an passé, avec les Mustangs de l’Université Western.

«Je pense que Western pourrait gagner à nouveau la Coupe Vanier cette année et ça me fait un petit pincement de les regarder aller. J’aimerais ça être dans la même situation», a-t-il avoué.

Un athlète joue naturellement pour vivre des moments magiques, comme ce fut le cas l’an dernier pour Poulin lors de la victoire de 39-17 des Mustangs contre le Rouge et Or de l’Université Laval en finale de la Coupe Vanier.

«Battre l’Université Laval à la Coupe Vanier, pour moi, ça va être difficile à battre, s’est rappelé Poulin. Je viens de Québec et je jouais contre plusieurs amis. Aussi, ma décision avait été beaucoup critiquée quand j’avais choisi d’aller en Ontario. Ça faisait du bien de montrer que je n’avais pas été perdre mon temps là-bas pendant quatre ans.»

La présente ascension de Poulin chez les Alouettes est une preuve supplémentaire qu’il a tout fait sauf perdre son temps chez les Mustangs.

Les Alouettes (3-12) disputeront leur prochain match contre les Argonauts, ce samedi, à Toronto.