La bande-annonce finale de Red Dead Redemption 2 est en ligne!

Signe que le jeu western est à nos portes, Rockstar Games a diffusé sa bande-annonce de lancement pour Red Dead Redemption 2 jeudi!

Disponible le 26 octobre sur PS4 et Xbox One, «Red Dead» pourrait être sur deux disques.

Une chose est certaine, libérez de l'espace sur votre console, puisque son installation nécessitera plus de 100 Go d'espace libre. L'histoire, elle, s'étirera sur plus de soixante heures!

«Hi ah!»