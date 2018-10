La blogueuse Chloé Dumont vit un moment très difficile

La blogueuse Chloé Dumont, qui partage sa vie avec l’ancien candidat d’Occupation double Dany Simard, s’est confiée sur une grande épreuve qu’elle est actuellement en train de traverser.

Cette dernière a partagé un long message sur Instagram annonçant la bien mauvaise nouvelle : Dany Simard et elle ont perdu leur enfant à naître.

«C’est le 16 août qu’on apprenait la bonne nouvelle, celle qu’on attendait depuis plusieurs mois déjà. Nous apprenions que nous serions 4 en avril 2019, qu’Abigaëlle serait une grande sœur. Quelques semaines plus tard, il était là, sur le gros écran, si petit et fragile avec son petit cœur qui battait à 8,4 semaines. À 10 semaines, grâce au test de la Clinique Prenato, nous apprenions que nous attendions un petit garçon en santé, mais c’est à 12,4 semaines que tout s’arrêta.», indique la maman dans son témoignage.

Malheureusement, le cœur du bébé avait cessé de battre.

«Je me revois couchée, si heureuse de dire à Abi de regarder son petit frère, mais rien ne se passa... son petit cœur avait arrêté de battre à 9 semaines et il était encore là, dans mon ventre, bien et au chaud...»

Devant cette épreuve, le couple a décidé de se tourner vers leur source de bonheur principale : leur petite fille d’un an.

«Au revoir... nous avons toujours fait confiance en la vie et on s’accroche à notre belle Abigaëlle en santé qui aura 1 an vendredi! C’est elle notre bonheur, notre petit soleil ces jours-ci. J’ai vécu des montagnes russes d’émotions et beaucoup de stress avec tout ça et ça me touche de voir que 1 grossesse sur 4 se termine en fausse couche. Plusieurs femmes de mon entourage ont vécu la même chose...»

Les abonnés de Chloé sont de tout coeur avec sa famille et elle et ont été plus de 400 à offrir leurs sympathies.