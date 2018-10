La compagnie Lassonde change son logo et vous ne verrez pas la différence

Au Sac de Chips, c’est rare qu’on couvre les actualités émanant du merveilleux monde de la publicité et du design.

Sauf qu’aujourd’hui, on a enfin eu l’occasion de pleurer de rire en consultant le site du Grenier aux nouvelles, le média consacré à l’industrie de la publicité, du marketing et de la communication.

Voyez-vous, la firme Lassonde (qui possède 4 filiales, 25 marques et qui commercialise entre autres les jus Oasis) a annoncé avoir fait revamper son logo par l’agence Camden.

Super, direz-vous!

Voici un logo de Lassonde (on ne vous dit pas si c’est le nouveau ou l’ancien):

Image grenier.qc.ca

Voici l’autre logo de Lassonde (on ne vous dit toujours pas lequel est lequel)

WHOOOOOAAAAA!

Si vous avez voté pour le logo du bas...

VOUS AVEZ TORT!

Le nouveau logo est celui du HAUT!

Les revoici côte à côte, pour que vous puissiez apprécier les splendeurs de cette refonte (à gauche, l’ancien; à droite, le nouveau):

Image grenier.qc.ca

Sur le site du Grenier aux nouvelles, on peut lire que Lassonde «souhaitait que son identité visuelle réponde plus efficacement aux nouvelles réalités de son utilisation».

On voit ça!

On précise également que «ces changements, subtils en apparence, auront également pour objectif d’améliorer la cohésion graphique globale du logo et de faciliter son utilisation ainsi que son intégration dans différents environnements».

SUBTILS EN APPARENCE! Loooooooooooool.

C’est presque un «jeu des 4 différences»...

En tout cas, bravo aux architectes de cette surprenante démonstration de créativité.

Si vous avez répondu oui, sachez que selon le site Internet de Lassonde, «le nouveau logo de la métropole, commandé en 1981 par Jean Drapeau, ressemble un peu trop à celui de Lassonde. Monsieur le maire se serait-il fait avoir par un designer qui n’hésite pas à recycler ses bonnes idées ? L’histoire ne le dit pas, et malgré tout la Ville de Montréal et Lassonde arborent toujours le même logo trois décennies plus tard.»

Hé ben! On va peut-être lire le Grenier aux nouvelles plus souvent finalement!