La dépouille de Johanne Fontaine exposée ce dimanche à Montréal

La dépouille de la comédienne et conférencière Johanne Fontaine, décédée le 11 octobre dernier, sera exposée ce dimanche au Complexe funéraire Alfred Dallaire Memoria de la rue Jean-Talon Est, à Montréal.

La femme de 63 ans, que plusieurs surnomment affectueusement «la guerrière», s’est éteinte au bout d’un long combat contre le cancer du côlon.

«En douceur et entourée des siens, Johanne a déployé ses ailes, enfin libérée et délivrée de l’épreuve avec laquelle elle a courageusement dansé pendant plus de huit ans», peut-on lire dans son avis de décès.

Johanne Fontaine sera exposée ce dimanche, de 13 h à 17 h, et de 19 h à 22 h. C’est sur le coup de 20 h qu’un hommage bien senti lui sera rendu sur place.

«Elle laisse dans le deuil sa mère Pauline, son fils Raphaël, sa sœur Maryse, son conjoint Pierre et ses enfants Natasha, Marc-André et Jean-Philippe Duchaine, ses enfants de cœur Serge, Laurent et Catherine Joubert et leurs conjoints, son frère Guy, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis, camarades du métier, collaborateurs et tous ceux et celles qu'elle a su toucher et motiver par son énergie et son amour de la vie», a-t-on précisé.

Des dons pour la recherche sur le cancer

La famille suggère aux gens de faire un don à la Société de recherche sur le cancer. Jeudi soir, plus de 600 $ avaient été amassés.