La députée a quitté la cérémonie avant la fin: Claire Samson exclue et déçue

Déçue et visiblement très irritée de ne pas avoir obtenu de portefeuille ministériel, la députée d’Iberville Claire Samson a quitté le Salon rouge de l’Assemblée nationale en catimini avant la fin de la cérémonie.

« Ça me confirme que j’aurai plus de temps à consacrer aux citoyens de mon comté », a affirmé au Journal celle qui a été élue pour la première fois en 2014.

« Honnêtement, je vous mentirais en vous disant que je ne suis pas déçue de ne pas avoir reçu d’appel. Je ne suis pas fâchée. On peut être déçue, mais pas fâchée. »

Afin d’expliquer son départ de la cérémonie de nomination du Conseil des ministres, Mme Samson a affirmé en entrevue téléphonique au Journal qu’elle devait recruter du personnel pour son bureau de comté, et ce, le plus rapidement possible.