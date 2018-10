La nouvelle collection d’objets déco de Cynthia Dulude X Bouclair est enfin dévoilée et on veut tout acheter

La YouTubeuse Cynthia Dulude vient tout juste de dévoiler sa toute première collection d’objets pour la maison en collaboration avec Bouclair.

Inspiré par le style scandinave et épuré, Dulude a mis sur pied une collection de 10 items abordables qui devraient s’agencer à n’importe quel décor ou presque.

Après avoir lancé sa propre collection de maquillage, la YouTubeuse se lance donc dans la décoration!

Pour découvrir tous les objets de la collection, c’est par ici.

