La qualité impressionnante du Domaine d’Aupilhac

Installé à Montpeyroux, près de Montpellier, Sylvain Fadat, fait partie de ceux qui ont façonné le tournant qualitatif des vins du Languedoc à la fin des années 1990.

Représentant la cinquième génération de vignerons dans sa famille, il a toujours été animé par l’ambition de réhabiliter et sauver le patrimoine traditionnel de sa région. Ses efforts et son talent ont récemment été récemment récompensés avec le Guide Hachette de France qui l’a élu « vigneron de l’année ». Avec son épouse Désirée, il fait passer le domaine de 3 hectares de vignes en 1989 à près de 25 aujourd’hui. Soucieux de la nature et de son environnement, tout est conduit en bio et en biodynamie. Les vendanges sont à la main et les levures sont indigènes. Le vignoble est divisé en deux. D’un côté, le lieu-dit « Aupilhac ». Ce sont 13 hectares vignes exposées sud-ouest sur des sols argilo-calcaires et marnes bleues avec comme cépages principaux le mourvèdre et le carignan, le tout à 100 mètres d'altitude sous le château du Castellas datant du XIe siècle. De l’autre, le terroir « Les Cocalières », une création de toute pièce par Sylvain Fadat lui-même. Un plateau de vignes d’un peu plus de 8 hectares en forme d’arène culminant à 350 m d’altitude où syrah, mourvèdres et grenache sont orientés au sud, alors que roussanne, marsanne, grenache blanc et rolle (ou vermentino) sont plantés sur la partie orientée nord.

La SAQ vient de recevoir son sa cuvée emblématique : Domaine D’Aupilhac. C’est un assemblage de vins provenant des deux vignobles. Le 2015 est donc constitué en parts presque égales de mourvèdre, syrah, carignan et grenache. Nez précis, aguicheur et bourré de fruits frais ainsi que de notes épicées. Bouche gourmande, riche et dotée de tanins étoffés. L’ensemble est à la fois velouté, énergique et doté d’une belle densité. Finale élégante évoquant des notes de charbon, de fruits noirs et de garrigue. Il montre un potentiel de développement certain. Le prix est demeuré sage depuis de nombreuses années, alors que la qualité ne cesse de progresser. Le plus beau – et pour avoir eu la chance d’être invité à souper chez eux - c’est de savoir que Sylvain Fadat reste d’une humilité déconcertante. Bravo!

Domaine d'Aupilhac 2015, Sylvain Fadat, Montpeyroux, France

23,25 $ - Code SAQ 856070 – 13,5 % - 1,8 g/l

*** ½ $$ ½