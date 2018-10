Lait américain : Agropur passe à l’attaque

Agropur a lancé une campagne publicitaire pour souligner que ses produits laitiers sont faits ici, afin de contrer l’arrivée du lait américain au Canada.

«Est-ce que votre lait est 100 % canadien ou 100 % américain», demande la coopérative laitière qui possède notamment les marques Natrel, Québon, Oka et Iögo.

Basée à Longueuil, Agropur fait valoir qu’en achetant ses produits, les consommateurs contribuent à l’économie locale.

En ce moment, les logos «Lait 100 % canadien» et «Les producteurs laitiers du Canada, Lait canadien de qualité» permettent de s’assurer que le produit est bien fait avec du lait du strictement canadien.

Fairlife

Cette offensive publicitaire survient à la suite de l’arrivée de la marque de lait Fairlife appartenant à Coca-Cola. En attendant la fin de la construction d’une usine à Peterborough en Ontario en 2020, qui sera approvisionné par du lait ontarien, Fairlife vend du lait américain depuis le 4 septembre au Canada. L’entreprise américaine a donc eu un passe-droit avant que son usine de 85 millions $ soit terminée.

Le lait Fairlife est ultrafiltré et sans lactose. Il contient 50 % moins de sucre et 50 % plus de protéines, selon le fabricant. Ce produit n’est pas soumis aux prix minimum et maximum établis au Québec, puisqu’il ne s’agit pas d’un lait «régulier».

L’industrie laitière canadienne avait mal accueilli le nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui ouvre 3,59 % du marché des produits laitiers canadiens aux Américains.