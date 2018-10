Le nouveau Dolan sortira en France

Le public français pourrait-il découvrir le nouveau long métrage de Xavier Dolan avant le Québec ? Alors qu’aucune date de sortie n’a encore été fixée chez nous, le distributeur français Mars Films a annoncé jeudi que le premier film anglophone du jeune cinéaste québécois, The Death and Life of John F. Donovan, prendra l’affiche en France le 13 mars prochain.

Joint jeudi, le distributeur Films Séville a indiqué que la date de sortie du long métrage au Québec n’avait pas encore été choisie et qu’elle dépendrait d’une stratégie développée avec un éventuel distributeur américain.

L’objectif serait de lancer le film partout en Amérique du Nord en même temps.

Négociations

Or, les droits de distribution de The Death and Life of John F. Donovan pour le marché américain n’ont toujours pas été vendus. Selon une porte-parole de Séville, des discussions sont en cours avec des distributeurs potentiels aux États-Unis.

Rappelons que The Death and Life of John F. Donovan a été présenté en première mondiale le mois dernier au Festival de Toronto, où il a eu droit à des critiques plutôt mitigées.

Le film met en vedette plusieurs stars internationales, dont Kit Harington, Natalie Portman, Thandie Newton, Kathy Bates et Susan Sarandon.