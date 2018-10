Le nouveau ministre de la Famille prête serment avec...sa famille!

Un moment touchant s’est produit, jeudi, lors de l’assermentation du nouveau ministre de la Famille...

Alors qu’il prêtait serment, Mathieu Lacombe a été rejoint par ses deux jeunes fils qui, visiblement, voulaient être dans les bras de leur papa au cours de cette cérémonie protocolaire.

Le député de Papineau, âgée de 30 ans, tout sourire, a poursuivi en prenant le plus jeune dans ses bras et en laissant son plus grand prendre place au lutrin.

Le nouveau ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais a même pu compter sur l’aide du lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, pendant la procédure, déclenchant rires et applaudissements au Salon rouge.

Il n’y a pas à dire, l’image était forte!

