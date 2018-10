«Le tricheur», un marathon pour Guy Jodoin

Pour pouvoir animer quotidiennement Le tricheur, à TVA, Guy Jodoin doit s’astreindre à une discipline «énorme».

C’est lui qui le dit, le visage ébahi, comme s’il s’épatait lui-même. «Si tu voyais mon agenda, tu capoterais», lance-t-il à la journaliste devant lui, bénissant du même souffle le fait d’être bien entouré.

«Heureusement que j’ai un agent qui m’aide à gérer mon horaire...»

À la minute

Chaque semaine est rodée, presque à la minute près. Les lundis et les mardis, Guy Jodoin les passe chez lui, à travailler en profondeur les questions qu’il posera à ses invités sur le plateau.

Il ne se contente pas d’en choisir la formulation; il en étudie les réponses et s’attarde à tout le contexte qui les englobe. S’il est question d’une personnalité en particulier, il observera ses mimiques pour pouvoir l’imiter au besoin.

«Je suis mon propre “boss”, mais il faut que je le fasse. C’est une discipline personnelle. Je prends les questions créées par Pierre Meunier, et je les décortique. Si on parle du président américain et que la réponse est Donald Trump, je vais aller voir qui étaient les trois autres présidents avant lui. Je me place des indices, pour pouvoir répondre rapidement et ne jamais être pris au dépourvu. Si je sais que The Shape of Water a gagné l’Oscar du meilleur film, je vais m’arranger pour savoir aussi qui étaient le meilleur acteur et la meilleure actrice. Je suis incapable de lire une question et ne pas la comprendre de fond en comble.»

Cette tâche d’analyse s’étale sur une dizaine d’heures par jour. Le mercredi, c’est le moment de la rencontre avec les autres membres de l’équipe de conception du Tricheur.

«Eux m’outillent avec leurs idées», indique Guy Jodoin. «On met tout ensemble, leur travail et le mien. La réunion dure sept ou huit heures. Le jeudi, je suis en congé – mais je travaille sur d’autres projets – et le vendredi, samedi et dimanche, on tourne.»

Une journée d’enregistrement équivaut à une semaine d’épisodes en ondes. Guy Jodoin s’adonne à des blocs de trois semaines de boulot sur le Tricheur. Près d’une cinquantaine de demi-heures sont ainsi emmagasinées, avant que le maître du jeu ne bénéficie d’un mois de congé.

Ces temps-ci, ces pauses de son rendez-vous journalier sont dédiées aux tournages des deuxièmes saisons de La dérape et de La magie des stars, et aux répétitions de Bilan, de Marcel Dubé, qu’il jouera au Théâtre du Nouveau Monde à compter du 13 novembre, sous la direction de Benoît Vermeulen.

«C’est complètement fou, résume l’artiste au sujet de son emploi du temps. Mais c’est moi qui ai voulu ça ainsi. On accepte souvent les projets un an et demi ou deux auparavant et, quand ils arrivent, on se dit que ça va être serré. Mais j’ai pris du temps pour moi avant, et maintenant, je suis prêt à livrer jusqu’à l’été 2019.»

Invités de partout

Après bientôt huit ans du Tricheur, qui a vu le jour à l’écran en janvier 2012, Guy Jodoin est en mesure de tenir quelques statistiques.

Par exemple, il sait que Patrice Robitaille détient le record de la personnalité passée le plus souvent dans son décor, avec dix présences. Anne Casabonne suit de près, avec huit apparitions. L’actrice a même rejoint le sélect «club des maîtres», qui ont démasqué le plus de «tricheurs» au cours de leurs parties.

Guy Jodoin juge très important d’accueillir des invités de tous les horizons à son émission. Il veut accorder une place aux têtes d’affiche de tous les réseaux, pas seulement à celles de TVA, et souhaite aussi faire découvrir des visages de l’ombre au public.

«Dès le début, je disais qu’il fallait amener des auteurs, des réalisateurs, tous ceux qui voulaient venir, s’ils en avaient envie. On reçoit souvent des gens qui participent à des quiz pour la première fois, et on aime jumeler des amis», assure Guy Jodoin.

Le tricheur, du lundi au vendredi, à 18 h 30, à TVA.