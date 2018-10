Le Vietnam ratifiera la nouvelle version du traité transpacifique le mois prochain

Le Vietnam a annoncé jeudi qu’il allait ratifier un nouveau traité de libre-échange transpacifique, les États-Unis s’étant retirés de l’ancienne version de l’accord l’an dernier, Donald Trump l’ayant qualifié de «honte» pour les emplois américains.

Les 11 pays restants se sont mis d’accord pour élaborer une version édulcorée sans la première économie mondiale, renommant le pacte - anciennement appelé TPP - CPTPP (Accord global et progressiste pour un partenariat transpacifique).

Le Vietnam, une économie fondée sur l’exportation de biens manufacturés qui tirait un énorme avantage d’un libre accès au marché américain, a indiqué qu’il ratifierait l’accord le mois prochain.

Le pays a expliqué que cet «accord important» l’aiderait à s’adapter aux dynamiques économiques mondiales, qui se sont «compliquées avec la montée du protectionnisme dans des économies majeures», faisant implicitement référence aux États-Unis.

Le Vietnam et le Japon - qui avaient lourdement insisté pour garder l’accord en vie - ont appelé le mois dernier les États-Unis à revenir dans le traité de libre-échange transpacifique, qui, avec ses signataires d’origine, aurait englobé 40% du PIB mondial.

Sans les États-Unis, les économies des pays du CPTPP ne représentent que 13,5% du PIB mondial.

Les termes du CPTPP laissent la porte ouverte à un retour de Washington et pourrait aussi permettre à des pays hors Pacifique de signer.

Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, a déclaré en octobre qu’il accueillerait le Royaume-Uni «à bras ouverts» dans le traité après le Brexit.

Quatre des signataires du TPP - l’Australie, le Mexique, le Japon et Singapour - ont déjà ratifié le nouvel accord, qui ne peut entrer en vigueur qu’une fois ratifié par tous les membres.

Le retrait des États-Unis du TPP, promu par le prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama, avait été une des premières annonces de Donald Trump, qui s’était engagé à protéger les emplois américains pendant sa campagne.

Donald Trump a attaqué le Vietnam pour sa balance commerciale très déséquilibrée avec les États-Unis et l’a pressé d’acheter plus de biens américains, y compris des équipements militaires.

Mais ces différends commerciaux n’ont pas semblé entamer les relations entre les deux pays, qui cherchent à contrebalancer l’influence croissante de la Chine en Asie.

Le Vietnam est un important centre de production de biens manufacturés, comme les chaussures Adidas, les processeurs Intel et les téléphones Samsung. Il a une des croissances les plus rapides de la région, largement soutenue par la mondialisation et le libre-échange.

Par ailleurs, un accord de libre-échange longtemps retardé entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) a fait un petit pas vers sa finalisation cette semaine: la Commission européenne l’a soumis à l’approbation finale des 28 membres de l’UE et du Parlement européen.

Certains parlementaires européens ont déclaré que le Vietnam devrait faire des progrès en matière de droits de l’Homme avant la signature de l’accord, qui lui offrirait un accès sans précédent aux marchés européens.