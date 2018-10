L’égal de Fangio dès dimanche?

AUSTIN | Lewis Hamilton a beau affirmer ne rien tenir pour acquis, il sera couronné champion du monde cette année, et ce, pour la cinquième fois de sa carrière.

Cet exploit, qui lui permettra d’égaler la marque de cinq titres en F1 détenue par un autre pilote légendaire, Juan Manuel Fangio, pourrait être accompli aussi tôt que ce dimanche à l’occasion du Grand Prix des États-Unis.

« C’est une course comme une autre », a indiqué Hamilton jeudi en conférence de presse, mais une course que je veux évidemment gagner.

« Mon but, c’est de remporter ce Grand Prix et l’objectif est toujours le même, peu importe le contexte. Que ça arrive ce week-end ou la semaine prochaine au Mexique [où il avait été couronné en 2017], c’est pareil. Une chose est certaine, je suis convaincu que Ferrari sera un adversaire redoutable ici. »

Terrain de jeu

Le Britannique ne pourrait d’ailleurs trouver meilleur terrain de jeu pour confirmer cet autre sacre.

Sur le majestueux tracé du Circuit des Amériques, en banlieue d’Austin, Hamilton s’est montré intraitable au fil des années, remportant l’épreuve à ses quatre derniers départs et à cinq reprises en... six ans.

Son premier succès a été obtenu lors de l’épreuve inaugurale (2012) dans la capitale du Texas, mais à bord d’une McLaren.

Sebastian Vettel est le seul autre pilote à avoir gagné une course à Austin, il y a cinq ans, aux commandes d’une Red Bull.

L’Allemand ne sera jamais en mesure de rejoindre Hamilton au sommet du classement avec quatre étapes à disputer. L’écart de 67 points est en effet trop important à combler.

Il aura fort à faire pour freiner un pilote au sommet de son art. Au volant de sa Mercedes, Hamilton s’est en effet imposé six fois lors des sept derniers Grands Prix inscrits au calendrier de la saison 2018.

Vettel, lui, devra assumer son rôle de dauphin en espérant retarder les célébrations de son grand rival. Si ce n’est pas dimanche, ce sera au Mexique la semaine prochaine. D’autant plus que Ferrari n’a jamais réussi à s’imposer à Austin.

►Nicholas Latifi aura l’occasion de parfaire son apprentissage en F1 alors qu’il participera à la première séance d’essais libres, ce vendredi matin à Austin. Le Canadien de 23 ans, pilote d’essai chez Racing Point Force India, en sera à sa troisième expérience du genre cette année, lui qui s’était fait offrir la même chance au Grand Prix du Canada en juin dernier notamment.

►Les prévisions météo ne sont guère favorables dans la région d’Austin. Non seulement on y annonce une température anormalement fraîche (mercure sous les 20 degrés), mais des précipitations soutenues sont prévues pour vendredi et samedi, comme ç’a été d’ailleurs le cas jeudi. Des éclaircies sont toutefois probables pour dimanche.