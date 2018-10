L’épisode 2 de Riverdale à l’une des fins les plus choquantes jusqu'à maintenant

Le premier épisode de la saison 3 de Riverdale était assez intense merci et le deuxième ne donne pas sa place.

Avant toutes choses, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, allez lire le résumé de l’épisode 1 de la saison 3.

L’épisode ouvre sur Archie qui arrive en prison et Betty qui se remet de son attaque. On se souvient qu’après avoir vu sa mère et sa soeur lancer les bébés jumeaux dans un feu, elle est tombée par terre en convulsions. Est-ce que cette scène atroce était une hallucination? Betty ne le sait plus.

La prochaine chose qu’on sait, c’est que Dilton est mort. On n'a même pas eu le temps de s’attacher à lui. Mais Ben, celui qu’on croyait être le vrai frère de Betty, s’accroche toujours à la vie. On utilise le mot «croyait» pour une raison. On s’en reparle plus tard.

Donc, notre couple préféré, Bughead, tente de découvrir si la mort de Dilton était un pacte de suicide, un rituel satanique ou autre chose. Ils vont même voir le corps de Dilton à la morgue et prennent des photos des symboles qui sont gravés sur son dos. On apprend qu'il a bu de la cyanide, mais on ne sait pas si c’était par choix.

Petit détail, il y a une nouvelle élève à l’école: Evelyn.

Elle est la fille d’Edgar, le chef de la «ferme» qui est probablement une secte.

De retour en prison, Archie partage sa chambre avec Mad Dog, un colosse silencieux assez hot merci. Il utilise son tatouage des Serpents pour se faire des amis et, surprise surprise, Joaquin est là! On s'ennuyait de ses beaux yeux.

On comprend assez vite qu'en prison, il y a une guéguerre entre les Serpents et les Ghoulies. À part ça, c’est assez relax à la détention juvénile à Riverdale! On dirait une école. Il y a même une salle de musique dans laquelle Archie peut pratiquer à jouer de la guitare. Cute.

Bref, après avoir visité Ben à l’hôpital, Bugheag va interroger Ethel, qui, révélation-choc, est la COPINE de Ben! Elle leur parle du Gargoyle King, et leur donne rendez-vous dans la forêt.

Tenez-vous bien, on voit le roi Gargoyle les amis. On le voit et IL BOUGE.

Il est super grand, il a des espèces de cornes, il a du sang sur le visage... Ça pourrait très bien être un costume ou encore une grosse marionnette, mais c’est TRÈS étrange. Quand Jughead et Betty vont confronter Ethel le lendemain, elle tombe en transe.

Pendant ce temps, Archie fait un discours dans la cour de la prison et il propose de régler toutes les tensions avec une partie de football. On a droit même à une performance des Vixens

Malgré ça, la partie est un fail monumental. Les gardes décident de traiter ça comme une émeute et ils battent tout le monde. Oh, et ils font disparaître Mad Dog!

Triste, on l’aimait.

Ce qu’on retient de l’épisode 2 c’est que la saison s’annonce très étrange, que le Roi Gargoyle est très intrigant, que le père de Veronica est le PIRE personnage, et que, très important... la théorie voulant que Ben soit le frère de Betty tombe à l’eau parce que...

Ben se suicide à la fin de l’épisode!

On pensait regarder Riverdale, mais c’est clairement plus Game of Thrones cette émission! #OMG

Donc, on ne sait rien de plus sur le Roi Gargoyle, à part son apparence, et qu’il a d’une certaine façon poussé Dilton et Ben au suicide...

Vivement la semaine prochaine! On a trop de questions.

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!